ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ।
Published : August 18, 2026 at 8:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ SEMICON ਇੰਡੀਆ 2026 ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ, 17 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਵਿਖੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਸਮੱਗਰੀ, ਉਪਕਰਣ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ "ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ" ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। "ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1.0" ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 12 ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 2027 ਅਤੇ 2028 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਰੇਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'SEMICON 2.0' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ 'SEMICON 2.0' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ
SEMICON ਇੰਡੀਆ 2026, "ਸਿਲਿਕਨ ਟੂ ਸਿਸਟਮਜ਼: ਬਿਲਡਿੰਗ ਦ ਈਕੋਸਿਸਟਮ" ਥੀਮ ਵਾਲਾ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਤੇ SEMI, ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ASML, Applied Materials, Teradyne, Infineon, Ebara, Jabil, IBM Research, NXP, Tata Electronics, Micron, Merck KGaA, Rapidus, Lam Research, CG Power, Uno Minda, Advantest, ਅਤੇ Tokyo Electron ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ (ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ), ਉੱਨਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਸਮੱਗਰੀ, ਉਪਕਰਣ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM) ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "'ਸੈਮੀਕੌਨ ਇੰਡੀਆ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਮਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੋੜਾਂ ਲਗਭਗ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ
- ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਰਸਾਇਣ, ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਨਵੀਨਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਛੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼, ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- 294 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ, ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 15,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 10 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡਪ ਹੋਣਗੇ।
- ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੈਵੇਲੀਅਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅਕੇਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਕਾਥੌਨ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 332 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 105 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (DLI) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ SEMI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ CEO ਅਜੀਤ ਮਨੋਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਮਹੱਤਵਾਕਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
SEMI ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ IESA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਂਡਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ""ਸਿਲੀਕਾਨ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ" ਥੀਮ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ "ਸੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿਲੀਕਾਨ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ" ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਨੁਭਵ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।"