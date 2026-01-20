ETV Bharat / bharat

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਕਿਹਾ- ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੌਸ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵਰਕਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।

Nitin Nabin
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 20, 2026 at 2:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, 45 ਸਾਲਾ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।"

ਅੱਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਫੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, 'ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?'" ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

12 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।"

TAGGED:

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
ਭਾਜਪਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ
BJP NEW PRESIDENT
NITIN NABIN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.