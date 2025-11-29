ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਏਪੁਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
DJP-IGP ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ।
Published : November 29, 2025 at 9:58 AM IST
ਰਾਏਪੁਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 60ਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਈਆਈਐਮ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 7:40 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮੇਨ ਡੇਕਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
Inaugurated the 60th DGsP/ IGsP Conference in Raipur Chhattisgarh.— Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2025
Under the leadership of Modi Ji the conference has been shaped as a portal of solutions to internal security, laying broad principles for strategising and policy making. The mettle of our police forces is evident… pic.twitter.com/tzvMGeROch
ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਯਾ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
"ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪ" ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
After two very special programmes in Karnataka and Goa, landed in Chhattisgarh to take part in the DGP/IGP Conference being held in Raipur. There will be extensive interactions with top officials on ways to strengthen India's security apparatus. pic.twitter.com/odG6xSXcte— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2025
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਐਸਪੀ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
- ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ।
- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੋਣ ਨਕਸਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।