ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਏਪੁਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

DJP-IGP ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਏਪੁਰ 'ਚ ਸਵਾਗਤ (@narendramodi)
Published : November 29, 2025 at 9:58 AM IST

ਰਾਏਪੁਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 60ਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਈਆਈਐਮ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 7:40 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮੇਨ ਡੇਕਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਯਾ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

"ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪ" ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

  • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਐਸਪੀ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
  • ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
  • ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ।
  • ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੋਣ ਨਕਸਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

