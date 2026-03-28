ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੋਇਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਹਰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਭਰੇਗਾ ਉਡਾਣ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
Published : March 28, 2026 at 2:35 PM IST
ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਰਾਪੂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਸਨ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
#WATCH | Greater Noida: Prime Minister Narendra Modi says, " ...today, we are starting a new chapter of the 'viksit up, viksit bharat' campaign. today, the biggest state in the country has become the state with the most international airports. today, there are two reasons for my…— ANI (@ANI) March 28, 2026
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਆਗਰਾ, ਮਥੁਰਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੇਰਠ, ਇਟਾਵਾ, ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।" "ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ" ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ" ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ।
VIDEO | Jewar, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) says, " this airport in noida will greatly benefit regions like agra, mathura, aligarh, ghaziabad, meerut, etawah, bulandshahr and faridabad. it will create new opportunities for farmers, small industries…— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2026
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਜੇਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਵਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧੜਕਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।"
ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੇਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ₹11,200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇਵਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।
ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (MPPA) ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 3,900 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰਨਵੇ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ILS) ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਏਅਰਫੀਲਡ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ 24-ਘੰਟੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਗੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਾਰਗੋ ਹੱਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੀਐਮਓ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਗੋ ਸਹੂਲਤ ਸਾਲਾਨਾ 250,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ (ਐਮਆਰਓ) ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
#WATCH | Greater Noida, UP: Sacred artefact of Lord Buddha presented to Prime Minister Narendra Modi before the inauguration of Phase 1 of Noida International Airport in Jewar today.— ANI (@ANI) March 28, 2026
(Source: DD) pic.twitter.com/2PpNF634XS
ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇੱਕ 'ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ' ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਹਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।