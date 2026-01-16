ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਹਾਵੜਾ, ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : January 16, 2026 at 9:08 PM IST
ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ
ਅਸਾਮ/ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (17 ਜਨਵਰੀ, 2026) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ (ਕਾਮਾਖਿਆ) ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ।
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ (ਕਾਮਾਖਿਆ) ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਗੁਹਾਟੀ (ਕਾਮਾਖਿਆ)-ਹਾਵੜਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਵੜਾ-ਗੁਹਾਟੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ' ਰੇਲਗੱਡੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਜਾਣੋ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ: ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ: ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਰਥ (ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ), ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਾਇਲਟ ਹਨ।
ਥਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ: ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਰੇਲਗੱਡੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਅਪਾਹਿਜ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮਾਡਿਊਲਰ ਪੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 'ਕਵਚ' ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉੱਨਤ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 24-ਘੰਟੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।