ETV Bharat / bharat

"ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ," ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

PRIME MINISTER NARENDRA MODI
ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (file photo-PTI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 18, 2026 at 9:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ... ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਸੋਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਜੀਵੀ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।"

ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਬਹਾਨੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ - ਇਹਨਾਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ..."

ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ 12 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ (ਜੀਐਸਟੀ 2.0) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਬੋਧਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੀਐਸਟੀ ਬਚਤ ਉਤਸਵ" ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

TAGGED:

PM MODI ADDRESS NATION
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਬੋਧਨ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ
WOMEN RESERVATION BILL
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.