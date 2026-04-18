"ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ," ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : April 18, 2026 at 9:25 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ... ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।"
#WATCH | In his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says, " today i'm here to discuss an important issue, especially for the women of this country. every citizen of this country is witnessing how women's progress has stalled... despite our best efforts, we haven't… pic.twitter.com/Y2s2hBUCz6— ANI (@ANI) April 18, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਸੋਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ।"
#WATCH | In his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi says, " nation’s welfare is our priority, but when political benefit becomes the priority for some people, even bigger than the nation’s welfare, the women of the country have to bear the burden for this. the same… pic.twitter.com/mAxFkMPYT7— ANI (@ANI) April 18, 2026
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਜੀਵੀ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।"
ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਬਹਾਨੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ।"
VIDEO | Addressing the nation, PM Narendra Modi (@narendramodi) says, " they are forgetting that the women of the 21st century are closely watching every development in the country. they can sense intentions and clearly understand the truth. therefore, the sin committed by the… pic.twitter.com/dETRbnRp1P— Press Trust of India (@PTI_News) April 18, 2026
ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ - ਇਹਨਾਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ..."
ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
#WATCH | Speaking on Nari Shakti Vandan Adhiniyam, PM Narendra Modi says, " congress, sp, dmk, tmc and other parties have made the same excuse all these years. raising some technical issue, they have looted the rights of women. the nation has understood this ugly pattern of… pic.twitter.com/kyGMVdstjB— ANI (@ANI) April 18, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ 12 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ (ਜੀਐਸਟੀ 2.0) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਬੋਧਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੀਐਸਟੀ ਬਚਤ ਉਤਸਵ" ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।