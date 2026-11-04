ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੂਲ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ , ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੂਲ ਨੇ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2026 at 6:08 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮੂਲ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 1 ਕਿਲੋ ਅਮੂਲ ਘਿਓ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਦੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 63 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 66 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅਮੂਲ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ?
ਅਮੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਿਓ ਦੇ ਪੈਕ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 630 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 680 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਉਤਪਾਦ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
- ਘਿਓ 1 ਕਿਲੋ ₹630 ₹680
- ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ 500 ਗ੍ਰਾਮ ₹325 ₹345
- ਮੱਖਣ 100 ਗ੍ਰਾਮ ₹63 ₹66
- ਮੱਖਣ 500 ਗ੍ਰਾਮ ₹310 ₹325
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਖਣ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮੂਲ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ 740 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਿਓ 710 ਰੁਪਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ 700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਘਿਓ 720 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ, ਮੱਝ ਦਾ ਘਿਓ, ਅਤੇ ਕੰਬੋ ਪੈਕ, ਵੀ ਸਟਾਕ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮੂਲ ਨੇ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
GST ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ GST ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 700 ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਘਿਓ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹650 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹610 ਅਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਟੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,275 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹3,075 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਖਣ ₹62 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹58 ਅਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਖਣ ₹305 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹285 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ GST ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।