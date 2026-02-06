ETV Bharat / bharat

ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ...

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜਪੁਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪਹਾੜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਤੀ ਸ਼ਿਆਮ ਚਰਨ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 6, 2026 at 9:49 AM IST

3 Min Read
ਮਯੂਰਭੰਜ/ਓਡੀਸ਼ਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਬੀਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਏਰੰਗਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਯੂਰਭੰਜ ਦੇ ਪਹਾੜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਚਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਐਸਐਲਐਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਸਾਨੀ ਪੀਠਾ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ (Etv Bharat)

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਪਹਾੜਪੁਰ ਦੌਰਾ

ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਏਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸੁਮੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਹਾੜਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9:58 ਵਜੇ ਪਹਾੜਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਲਐਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ।

ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਰਵਾਇਤੀ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਚ ਅਤੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਮੁਰਮੂ ਚੌਕ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਯੂਰਭੰਜ ਦੇ ਪਹਾੜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਨ ਟਰੱਸਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਸ਼ਿਆਮ ਚਰਨ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ (Etv Bharat)

ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਗੋਸਾਨੀ ਪੀਠ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਥਾਲੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗੋਸਾਨੀ ਪੀਠ ਵਿਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਗੋਸਾਨੀ ਪੀਠ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਥਾਲੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਜ਼ਹੀਰਾ ਪੀਠ ਗਏ। ਜ਼ਹੀਰਾ ਵਿਖੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਇਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁੰਡੀਆ ਮਾਰੀ ਜ਼ਹੀਰਾ ਅਯੋ (ਜ਼ਹੀਰਾ ਮਾਈਆ) ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਸੋਨਾ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋਨਾ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।

DROUPADI MURMU
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ (Etv Bharat)

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹਾੜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਐਲਐਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਐਲਐਸ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਰੰਗਪੁਰ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।

PRESIDENT DROUPADI MURMU
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (Etv Bharat)

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਸਐਲਐਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਪੀਠ, ਗੋਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਏਰੰਗਪੁਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਪੂਜਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ। ਮੰਦਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਸ਼ੀਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਸਿਮਲੀਪਾਲ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਭਰ ਰਹਿਣਗੇ।

TAGGED:

DROUPADI MURMU ODISHA VISIT
DROUPADI MURMU IN MAYURBHANJ
PRESIDENT ODISHA TOUR
DROUPADI MURMU VISITS PAHADPUR
PRESIDENT VISITS IN LAWS VILLAGE

