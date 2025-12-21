ETV Bharat / bharat

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ VB-G RAM G ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

VB G RAM G BILL
DROUPADI MURMU (ANI)
ETV Bharat Punjabi Team

December 21, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ—ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (VB–G RAMG) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ VB–G RAMG ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ?

ਇਹ ਐਕਟ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ 100 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, VB-G RAM G ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

