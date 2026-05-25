Padma Awards 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ...ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ((ANI/IANS))
Published : May 25, 2026 at 6:25 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕਲਾ, ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ, ਸਾਹਿਤ, ਦਵਾਈ, ਖੇਡਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਢਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1954 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 131 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, 13 ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 113 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਦਮ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਢਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 19 ਮਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ, ਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ/ਐਨਆਰਆਈ/ਪੀਆਈਓ/ਓਸੀਆਈ, ਅਤੇ 16 ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 45 ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ

ਐਸ.ਐਨ.ਨਾਮਖੇਤਰਾਜ / ਦੇਸ਼
1ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਕਲਾਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
2ਕੇਟੀ ਥਾਮਸਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇਕੇਰਲ
3ਐਨ ਸਟੋਨਕਲਾਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
4ਪੀ ਨਾਰਾਇਣਨਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕੇਰਲ
5ਵੀ.ਐਸ. ਅਚੁਤਾਨੰਦਨ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇਕੇਰਲ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਸਲੀ "ਹੀ-ਮੈਨ" ਵਜੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇਟੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1996 ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਸਟਿਸ ਥਾਮਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਇਲਨ ਵਾਦਕ ਡਾ. ਐਨ. ਰਾਜਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਲਨ 'ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਅੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਕਲ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜੀ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਡੀਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਪੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਿਆਲਮ ਅਖਬਾਰ ਜਨਮਭੂਮੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ , ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਐਸ. ਅਚਿਊਤਾਨੰਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਚਿਊਤਾਨੰਦਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2006 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ

ਐਸ.ਐਨ.ਨਾਮਖੇਤਰਾਜ / ਦੇਸ਼
1ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕਕਲਾਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
2ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇਉਤਰਾਖੰਡ
3ਕਲੀਪੱਟੀ ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀਦਵਾਈਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
4ਮਾਮੂਟੀਕਲਾਕੇਰਲ
5ਡਾ. ਨੋਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯੁਡੂਦਵਾਈਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
6ਪਿਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਕਲਾਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
7ਐਸਕੇਐਮ ਮਾਈਲਾਨੰਦਨਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
8ਸ਼ਤਾਵਧਾਨੀ ਆਰ ਗਣੇਸ਼ਕਲਾਕਰਨਾਟਕ
9ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇਝਾਰਖੰਡ
10ਸ਼੍ਰੀ ਉਦੈ ਕੋਟਕਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
11ਵੀ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇਦਿੱਲੀ
12ਵੇਲਾਪੱਲੀ ਨਾਤੇਸਨਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇਕੇਰਲ
13ਵਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜਖੇਡਾਂਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਈ ਚਾਰਟਬਸਟਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਕੇ.ਆਰ. ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਾਮੂਟੀ ਨੂੰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਮੂਟੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ। ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨੋਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯੁਡੂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਨਤ ਬ੍ਰੈਕੀਥੈਰੇਪੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਓਗਿਲਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐਸਕੇਐਮ ਮਾਈਲਾਨੰਦਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸਕੇਐਮ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਆਰ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਵਧਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਨੇ ਕਵਿਤਾ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਧਨਾ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਲਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਡਿਸ਼ਮ ਗੁਰੂ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਰੇਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2000 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।

ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਟਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਐਸਐਨਡੀਪੀ ਯੋਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੇਲਾਪੱਲੀ ਨਾਟੇਸਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜ਼ਾਵਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਟੈਨਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।

ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ

ਐਸ.ਐਨ.ਨਾਮਖੇਤਰਾਜ / ਦੇਸ਼
1ਏ.ਈ. ਮੁਥੁਨਯਗਮਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਕੇਰਲ
2ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਸਤੋਗੀਕਲਾਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
3ਅੰਕੇ ਗੌੜਾ ਐੱਮ.ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਨਾਟਕ
4ਆਰਮੀਡਾ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ਦਵਾਈਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
5ਅਰਵਿੰਦ ਵੈਦਿਆਕਲਾਗੁਜਰਾਤ
6ਅਸ਼ੋਕ ਖਾੜੇਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
7ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
8ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹਲਦਰਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
9ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘਖੇਡਾਂਪੰਜਾਬ
10ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਰਾਏਕਵਾਰਖੇਡਾਂਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
11ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀਕਲਾਬਿਹਾਰ
12ਭਿਕਲਿਆ ਲੱਡਾਕਿਆ ਢੀਂਡਾਕਲਾਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
13ਬਿਸ਼ਵ ਬੰਧੂ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਕਲਾਬਿਹਾਰ
14ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਭੱਟਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
15ਬੁੱਧ ਰਸ਼ਮੀ ਮਨੀਹੋਰ - ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
16ਡਾ. ਬੁੱਧਰੀ ਤਾਤੀਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
17ਚੰਦਰਮੌਲੀ ਗੱਡਾਮਾਨੁਗੂਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਤੇਲੰਗਾਨਾ
18ਚਰਨ ਹੇਂਬ੍ਰਮਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਉੜੀਸਾ
19ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵਕਲਾਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
20ਦੀਪਿਕਾ ਰੈੱਡੀਕਲਾਤੇਲੰਗਾਨਾ
21ਧਰਮਿਕਲਾਲ ਚੁਨੀਲਾਲ ਪੰਡਯਾਕਲਾਗੁਜਰਾਤ
22ਗੱਡੇ ਬਾਬੂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦਕਲਾਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
23ਗਫ਼ਰੂਦੀਨ ਮੇਵਾਤੀ ਜੋਗੀਕਲਾਰਾਜਸਥਾਨ
24ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ ਯੋਨਜ਼ੋਨਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
25ਗਰਿਮੇਲਾ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਕਲਾਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
26ਗਾਇਤਰੀ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰੰਜਨੀ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ (ਜੋੜੀ)*ਕਲਾਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
27ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਬਿਹਾਰ
28ਗੁਡੂਰੂ ਵੈਂਕਟ ਰਾਓਦਵਾਈਤੇਲੰਗਾਨਾ
29ਐੱਚ.ਵੀ. ਹਾਂਡੇਦਵਾਈਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
30ਹੈਲੀ ਵਾਰਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਮੇਘਾਲਿਆ
31ਹਰੀ ਮਾਧਬ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਕਲਾਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
32ਹਰੀਚਰਨ ਸੈਕੀਆਕਲਾਅਸਾਮ
33ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰਖੇਡਾਂਪੰਜਾਬ
34ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
35ਜਨਾਰਦਨ ਬਾਪੁਰਾਓ ਬੋਥੇਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
36ਜੋਗੇਸ਼ ਦੇਉੜੀਹੋਰ - ਖੇਤੀਬਾੜੀਅਸਾਮ
37ਜੁਜ਼ਰ ਵਾਸੀਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
38ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇਬਨਾਥਕਲਾਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
39ਕੇ ਪਜਾਨੀਵੇਲਖੇਡਾਂਪੁਡੂਚੇਰੀ
40ਕੇ ਰਾਮਾਸਾਮੀਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
41ਕੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰਸਿਵਲ ਸੇਵਾਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
42ਕਬਿੰਦਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇਅਸਾਮ
43ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਪੰਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
44ਕਲਾਮੰਡਲਮ ਵਿਮਲਾ ਮੈਨਨਕਲਾਕੇਰਲ
45ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਠਕਰਾਲਦਵਾਈਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
46ਖੇਮ ਰਾਜ ਸੁੰਦਰਿਆਲਕਲਾਹਰਿਆਣਾ
47ਕੋਲਾਕਲ ਦੇਵਕੀ ਅੰਮਾ ਜੀਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕੇਰਲ
48ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਤੇਲੰਗਾਨਾ
49ਕੁਮਾਰ ਬੋਸਕਲਾਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
50ਕੁਮਾਰਸਾਮੀ ਥੰਗਾਰਾਜਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਤੇਲੰਗਾਨਾ
51ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਲਾਰਸ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕੋਚਕਲਾਜਰਮਨੀ
52ਲਿਊਡਮਿਲਾ ਵਿਕਟੋਰੋਵਨਾ ਖੋਖਲੋਵਾਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰੂਸ
53ਮਾਧਵਨ ਰੰਗਨਾਥਨਕਲਾਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
54ਮਗੰਤੀ ਮੁਰਲੀ ​​ਮੋਹਨਕਲਾਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
55ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਉੜੀਸਾ
56ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
57ਮਾਮੀਦਾਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਿੱਲੀ
58ਮੰਗਲਾ ਕਪੂਰਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
59ਮੀਰ ਹਾਜੀਭਾਈ ਕਾਸਮਭਾਈਕਲਾਗੁਜਰਾਤ
60ਮੋਹਨ ਨਗਰਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
61ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਆਸਹੋਰ - ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
62ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਵਰਮਾਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
63ਨੀਲੇਸ਼ ਵਿਨੋਦਚੰਦਰ ਮੰਡਲੇਵਾਲਾਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਗੁਜਰਾਤ
64ਨੂਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦਕਲਾਅਸਾਮ
65ਓਥੁਵਰ ਤਿਰੁਥਾਨੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨਕਲਾਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
66ਡਾ. ਪਦਮਾ ਗੁਰਮੇਤਦਵਾਈਲੱਦਾਖ
67ਪਲਕੋਂਡਾ ਵਿਜੇ ਆਨੰਦ ਰੈੱਡੀਦਵਾਈਤੇਲੰਗਾਨਾ
68ਪੋਖਿਲਾ ਲੇਕਥੇਪੀਕਲਾਅਸਾਮ
69ਡਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਬਸਵਪ੍ਰਭੂ ਕੋਰੇਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕਰਨਾਟਕ
70ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਰਮਾਦਵਾਈਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
71ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰਖੇਡਾਂਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
72ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਗੌਤਮਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
73ਪ੍ਰਸੇਨਜੀਤ ਚੈਟਰਜੀਕਲਾਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
74ਡਾ. ਪੁੰਨਿਆਮੂਰਤੀ ਨਾਤੇਸਨਦਵਾਈਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
75ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਕਲਾਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
76ਆਰਵੀਐਸ ਮਨੀਸਿਵਲ ਸੇਵਾਦਿੱਲੀ
77ਰਬੀਲਾਲ ਟੁਡੂਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
78ਰਘੁਪਤ ਸਿੰਘ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਹੋਰ - ਖੇਤੀਬਾੜੀਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
79ਰਘੁਵੀਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਖੇੜਕਰਕਲਾਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
80ਰਾਜਸਤਪਤੀ ਕਲਿਆੱਪਾ ਗੌਂਡਰਕਲਾਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
81ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦਦਵਾਈਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
82ਰਾਮਾ ਰੈੱਡੀ ਮਮੀਦੀ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਹੋਰ - ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਤੇਲੰਗਾਨਾ
83ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰਹੋਰ - ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣਦਿੱਲੀ
84ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੋਡਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਗੋਡਬੋਲੇ (ਜੋੜੀ)*ਦਵਾਈਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
85ਰਤੀਲਾਲ ਬੋਰੀਸਾਗਰਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਗੁਜਰਾਤ
86ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾਖੇਡਾਂਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
87ਐਸ.ਜੀ. ਸੁਸ਼ੀਲਾਮਾਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਨਾਟਕ
88ਸੰਗਯੁਸਾਂਗ ਐਸ ਪੋਂਗੇਨਕਲਾਨਾਗਾਲੈਂਡ
89ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸਹੋਰ - ਅਧਿਆਤਮਵਾਦਪੰਜਾਬ
90ਸ਼ਰਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਤਰਾਕਲਾਉੜੀਸਾ
91ਸਰੋਜ ਮੰਡਲਦਵਾਈਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
92ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਕਲਾਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
93ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਨੂਵਾਲਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
94ਸਵਿਤਾ ਪੂਨੀਆਖੇਡਾਂਹਰਿਆਣਾ
95ਸ਼ਫੀ ਸ਼ੌਕਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
96ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੇਮਪਤੀਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕਰਨਾਟਕ
97ਸ਼੍ਰੀਰੰਗ ਦੇਵਾਬਾ ਲਾਡਹੋਰ - ਖੇਤੀਬਾੜੀਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
98ਸ਼ੁਭਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਾ ਅਯੰਗਰਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਕਰਨਾਟਕ
99ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰਦਵਾਈਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
100ਸੀਮਾਂਚਲ ਪਿਤਾਕਲਾਉੜੀਸਾ
101ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰੀਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
102ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਹਨਾਗਵਾੜੀਦਵਾਈਕਰਨਾਟਕ
103ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਰਾਜਸਥਾਨ
104ਟੀਟੀ ਜਗਨਨਾਥਨ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕਰਨਾਟਕ
105ਤਾਗਾ ਰਾਮ ਭੀਲਕਲਾਰਾਜਸਥਾਨ
106ਤਰੁਣ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆਕਲਾਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
107ਤੇਚੀ ਗੁਬਿਨਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
108ਤਿਰੂਵਰੁਰ ਬਖਥਾਵਥਸਲਾਮਕਲਾਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
109ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀਕਲਾਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
110ਵੀਝੀਨਾਥ ਕਾਮਤੋਦੀਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
111ਵੇਮਪਾਤੀ ਕੁਟੁੰਬਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
112ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਮੇਸਤਵੀਰਿਸ਼ਵਿਲੀ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਖੇਡਾਂਜਾਰਜੀਆ
113ਯੁਮਨਮ ਜਾਤਰਾ ਸਿੰਘ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)ਕਲਾਮਨੀਪੁਰ

ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੋਡਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਗੋਡਬੋਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋੜਾ 1990 ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਗੋਂਡੀ ਅਤੇ ਹਲਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਕੰਥਾ ਕਢਾਈ ਕਲਾਕਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸਲੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਲਾਰਸ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕੋਚ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਰਾਨੀ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਧਰਮਿਕਲਾਲ ਚੁਨੀਲਾਲ ਪਾਂਡਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 94 ਸਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

