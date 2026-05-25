Padma Awards 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ...ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

Padma Awards 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ...ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
Published : May 25, 2026 at 6:25 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕਲਾ, ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ, ਸਾਹਿਤ, ਦਵਾਈ, ਖੇਡਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਢਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1954 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 131 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, 13 ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 113 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਦਮ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਢਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 19 ਮਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ, ਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ/ਐਨਆਰਆਈ/ਪੀਆਈਓ/ਓਸੀਆਈ, ਅਤੇ 16 ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 45 ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ
|ਐਸ.ਐਨ.
|ਨਾਮ
|ਖੇਤ
|ਰਾਜ / ਦੇਸ਼
|1
|ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਕਲਾ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|2
|ਕੇਟੀ ਥਾਮਸ
|ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ
|ਕੇਰਲ
|3
|ਐਨ ਸਟੋਨ
|ਕਲਾ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|4
|ਪੀ ਨਾਰਾਇਣਨ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਕੇਰਲ
|5
|ਵੀ.ਐਸ. ਅਚੁਤਾਨੰਦਨ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ
|ਕੇਰਲ
ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਸਲੀ "ਹੀ-ਮੈਨ" ਵਜੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇਟੀ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1996 ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਸਟਿਸ ਥਾਮਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਇਲਨ ਵਾਦਕ ਡਾ. ਐਨ. ਰਾਜਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਲਨ 'ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਅੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਕਲ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜੀ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਡੀਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।
Dr. N. Rajam will be conferred with the Padma Vibhushan for her pioneering contribution to Indian classical music, especially for revolutionizing violin performance through the “Gayaki Ang” style that replicates vocal music on the instrument.— PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 24, 2026
Through her decades-long career as a… pic.twitter.com/uusXM3wNqM
ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਪੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਿਆਲਮ ਅਖਬਾਰ ਜਨਮਭੂਮੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ , ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਐਸ. ਅਚਿਊਤਾਨੰਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਚਿਊਤਾਨੰਦਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2006 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ
|ਐਸ.ਐਨ.
|ਨਾਮ
|ਖੇਤ
|ਰਾਜ / ਦੇਸ਼
|1
|ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ
|ਕਲਾ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|2
|ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ
|ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ
|ਉਤਰਾਖੰਡ
|3
|ਕਲੀਪੱਟੀ ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ
|ਦਵਾਈ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|4
|ਮਾਮੂਟੀ
|ਕਲਾ
|ਕੇਰਲ
|5
|ਡਾ. ਨੋਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯੁਡੂ
|ਦਵਾਈ
|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
|6
|ਪਿਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਕਲਾ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|7
|ਐਸਕੇਐਮ ਮਾਈਲਾਨੰਦਨ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|8
|ਸ਼ਤਾਵਧਾਨੀ ਆਰ ਗਣੇਸ਼
|ਕਲਾ
|ਕਰਨਾਟਕ
|9
|ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ
|ਝਾਰਖੰਡ
|10
|ਸ਼੍ਰੀ ਉਦੈ ਕੋਟਕ
|ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|11
|ਵੀ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ
|ਦਿੱਲੀ
|12
|ਵੇਲਾਪੱਲੀ ਨਾਤੇਸਨ
|ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ
|ਕੇਰਲ
|13
|ਵਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ
|ਖੇਡਾਂ
|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਈ ਚਾਰਟਬਸਟਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਕੇ.ਆਰ. ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਾਮੂਟੀ ਨੂੰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਮੂਟੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ। ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨੋਰੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯੁਡੂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਨਤ ਬ੍ਰੈਕੀਥੈਰੇਪੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਓਗਿਲਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐਸਕੇਐਮ ਮਾਈਲਾਨੰਦਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸਕੇਐਮ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਆਰ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਵਧਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਨੇ ਕਵਿਤਾ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਧਨਾ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਲਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
#PadmaAwards | Shatavadhani Dr. R. Ganesh, Karnataka’s renowned scholar and recipient of the Padma Bhushan 2026, has dedicated his life to reviving the ancient Indian art form of Avadhana — a rare literary tradition that combines poetry, memory, multitasking, and intellectual… pic.twitter.com/8zNs5e8zFy— PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 23, 2026
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਡਿਸ਼ਮ ਗੁਰੂ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਰੇਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2000 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।
ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਟਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਐਸਐਨਡੀਪੀ ਯੋਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੇਲਾਪੱਲੀ ਨਾਟੇਸਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜ਼ਾਵਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਟੈਨਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।
ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ
|ਐਸ.ਐਨ.
|ਨਾਮ
|ਖੇਤ
|ਰਾਜ / ਦੇਸ਼
|1
|ਏ.ਈ. ਮੁਥੁਨਯਗਮ
|ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|ਕੇਰਲ
|2
|ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਸਤੋਗੀ
|ਕਲਾ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|3
|ਅੰਕੇ ਗੌੜਾ ਐੱਮ.
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਕਰਨਾਟਕ
|4
|ਆਰਮੀਡਾ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼
|ਦਵਾਈ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|5
|ਅਰਵਿੰਦ ਵੈਦਿਆ
|ਕਲਾ
|ਗੁਜਰਾਤ
|6
|ਅਸ਼ੋਕ ਖਾੜੇ
|ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|7
|ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
|ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|8
|ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹਲਦਰ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|9
|ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ
|ਖੇਡਾਂ
|ਪੰਜਾਬ
|10
|ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਰਾਏਕਵਾਰ
|ਖੇਡਾਂ
|ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|11
|ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ
|ਕਲਾ
|ਬਿਹਾਰ
|12
|ਭਿਕਲਿਆ ਲੱਡਾਕਿਆ ਢੀਂਡਾ
|ਕਲਾ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|13
|ਬਿਸ਼ਵ ਬੰਧੂ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਕਲਾ
|ਬਿਹਾਰ
|14
|ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਭੱਟ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|15
|ਬੁੱਧ ਰਸ਼ਮੀ ਮਨੀ
|ਹੋਰ - ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|16
|ਡਾ. ਬੁੱਧਰੀ ਤਾਤੀ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|17
|ਚੰਦਰਮੌਲੀ ਗੱਡਾਮਾਨੁਗੂ
|ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|18
|ਚਰਨ ਹੇਂਬ੍ਰਮ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਉੜੀਸਾ
|19
|ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ
|ਕਲਾ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|20
|ਦੀਪਿਕਾ ਰੈੱਡੀ
|ਕਲਾ
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|21
|ਧਰਮਿਕਲਾਲ ਚੁਨੀਲਾਲ ਪੰਡਯਾ
|ਕਲਾ
|ਗੁਜਰਾਤ
|22
|ਗੱਡੇ ਬਾਬੂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
|ਕਲਾ
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|23
|ਗਫ਼ਰੂਦੀਨ ਮੇਵਾਤੀ ਜੋਗੀ
|ਕਲਾ
|ਰਾਜਸਥਾਨ
|24
|ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ ਯੋਨਜ਼ੋਨ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|25
|ਗਰਿਮੇਲਾ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਕਲਾ
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|26
|ਗਾਇਤਰੀ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰੰਜਨੀ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ (ਜੋੜੀ)*
|ਕਲਾ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|27
|ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ
|ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|ਬਿਹਾਰ
|28
|ਗੁਡੂਰੂ ਵੈਂਕਟ ਰਾਓ
|ਦਵਾਈ
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|29
|ਐੱਚ.ਵੀ. ਹਾਂਡੇ
|ਦਵਾਈ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|30
|ਹੈਲੀ ਵਾਰ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਮੇਘਾਲਿਆ
|31
|ਹਰੀ ਮਾਧਬ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਕਲਾ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|32
|ਹਰੀਚਰਨ ਸੈਕੀਆ
|ਕਲਾ
|ਅਸਾਮ
|33
|ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ
|ਖੇਡਾਂ
|ਪੰਜਾਬ
|34
|ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|35
|ਜਨਾਰਦਨ ਬਾਪੁਰਾਓ ਬੋਥੇ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|36
|ਜੋਗੇਸ਼ ਦੇਉੜੀ
|ਹੋਰ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ
|ਅਸਾਮ
|37
|ਜੁਜ਼ਰ ਵਾਸੀ
|ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|38
|ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇਬਨਾਥ
|ਕਲਾ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|39
|ਕੇ ਪਜਾਨੀਵੇਲ
|ਖੇਡਾਂ
|ਪੁਡੂਚੇਰੀ
|40
|ਕੇ ਰਾਮਾਸਾਮੀ
|ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|41
|ਕੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
|ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|42
|ਕਬਿੰਦਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਜਨਤਕ ਮਾਮਲੇ
|ਅਸਾਮ
|43
|ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਪੰਤ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|44
|ਕਲਾਮੰਡਲਮ ਵਿਮਲਾ ਮੈਨਨ
|ਕਲਾ
|ਕੇਰਲ
|45
|ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਠਕਰਾਲ
|ਦਵਾਈ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|46
|ਖੇਮ ਰਾਜ ਸੁੰਦਰਿਆਲ
|ਕਲਾ
|ਹਰਿਆਣਾ
|47
|ਕੋਲਾਕਲ ਦੇਵਕੀ ਅੰਮਾ ਜੀ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਕੇਰਲ
|48
|ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ
|ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|49
|ਕੁਮਾਰ ਬੋਸ
|ਕਲਾ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|50
|ਕੁਮਾਰਸਾਮੀ ਥੰਗਾਰਾਜ
|ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|51
|ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਲਾਰਸ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕੋਚ
|ਕਲਾ
|ਜਰਮਨੀ
|52
|ਲਿਊਡਮਿਲਾ ਵਿਕਟੋਰੋਵਨਾ ਖੋਖਲੋਵਾ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਰੂਸ
|53
|ਮਾਧਵਨ ਰੰਗਨਾਥਨ
|ਕਲਾ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|54
|ਮਗੰਤੀ ਮੁਰਲੀ ਮੋਹਨ
|ਕਲਾ
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|55
|ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਉੜੀਸਾ
|56
|ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|57
|ਮਾਮੀਦਾਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਦਿੱਲੀ
|58
|ਮੰਗਲਾ ਕਪੂਰ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|59
|ਮੀਰ ਹਾਜੀਭਾਈ ਕਾਸਮਭਾਈ
|ਕਲਾ
|ਗੁਜਰਾਤ
|60
|ਮੋਹਨ ਨਗਰ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|61
|ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਆਸ
|ਹੋਰ - ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ
|ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|62
|ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਵਰਮਾ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|63
|ਨੀਲੇਸ਼ ਵਿਨੋਦਚੰਦਰ ਮੰਡਲੇਵਾਲਾ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਗੁਜਰਾਤ
|64
|ਨੂਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ
|ਕਲਾ
|ਅਸਾਮ
|65
|ਓਥੁਵਰ ਤਿਰੁਥਾਨੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ
|ਕਲਾ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|66
|ਡਾ. ਪਦਮਾ ਗੁਰਮੇਤ
|ਦਵਾਈ
|ਲੱਦਾਖ
|67
|ਪਲਕੋਂਡਾ ਵਿਜੇ ਆਨੰਦ ਰੈੱਡੀ
|ਦਵਾਈ
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|68
|ਪੋਖਿਲਾ ਲੇਕਥੇਪੀ
|ਕਲਾ
|ਅਸਾਮ
|69
|ਡਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਬਸਵਪ੍ਰਭੂ ਕੋਰੇ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਕਰਨਾਟਕ
|70
|ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਰਮਾ
|ਦਵਾਈ
|ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
|71
|ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ
|ਖੇਡਾਂ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|72
|ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਗੌਤਮ
|ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|73
|ਪ੍ਰਸੇਨਜੀਤ ਚੈਟਰਜੀ
|ਕਲਾ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|74
|ਡਾ. ਪੁੰਨਿਆਮੂਰਤੀ ਨਾਤੇਸਨ
|ਦਵਾਈ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|75
|ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਕਲਾ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|76
|ਆਰਵੀਐਸ ਮਨੀ
|ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ
|ਦਿੱਲੀ
|77
|ਰਬੀਲਾਲ ਟੁਡੂ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|78
|ਰਘੁਪਤ ਸਿੰਘ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਹੋਰ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|79
|ਰਘੁਵੀਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਖੇੜਕਰ
|ਕਲਾ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|80
|ਰਾਜਸਤਪਤੀ ਕਲਿਆੱਪਾ ਗੌਂਡਰ
|ਕਲਾ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|81
|ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
|ਦਵਾਈ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|82
|ਰਾਮਾ ਰੈੱਡੀ ਮਮੀਦੀ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਹੋਰ - ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|83
|ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰ
|ਹੋਰ - ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
|ਦਿੱਲੀ
|84
|ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੋਡਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਗੋਡਬੋਲੇ (ਜੋੜੀ)*
|ਦਵਾਈ
|ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|85
|ਰਤੀਲਾਲ ਬੋਰੀਸਾਗਰ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਗੁਜਰਾਤ
|86
|ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
|ਖੇਡਾਂ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|87
|ਐਸ.ਜੀ. ਸੁਸ਼ੀਲਾਮਾ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਕਰਨਾਟਕ
|88
|ਸੰਗਯੁਸਾਂਗ ਐਸ ਪੋਂਗੇਨ
|ਕਲਾ
|ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|89
|ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ
|ਹੋਰ - ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ
|ਪੰਜਾਬ
|90
|ਸ਼ਰਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਤਰਾ
|ਕਲਾ
|ਉੜੀਸਾ
|91
|ਸਰੋਜ ਮੰਡਲ
|ਦਵਾਈ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|92
|ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਕਲਾ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|93
|ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਨੂਵਾਲ
|ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|94
|ਸਵਿਤਾ ਪੂਨੀਆ
|ਖੇਡਾਂ
|ਹਰਿਆਣਾ
|95
|ਸ਼ਫੀ ਸ਼ੌਕ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|96
|ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੇਮਪਤੀ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਕਰਨਾਟਕ
|97
|ਸ਼੍ਰੀਰੰਗ ਦੇਵਾਬਾ ਲਾਡ
|ਹੋਰ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|98
|ਸ਼ੁਭਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਾ ਅਯੰਗਰ
|ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|ਕਰਨਾਟਕ
|99
|ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ
|ਦਵਾਈ
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|100
|ਸੀਮਾਂਚਲ ਪਿਤਾ
|ਕਲਾ
|ਉੜੀਸਾ
|101
|ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰੀ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|102
|ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਹਨਾਗਵਾੜੀ
|ਦਵਾਈ
|ਕਰਨਾਟਕ
|103
|ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਰਾਜਸਥਾਨ
|104
|ਟੀਟੀ ਜਗਨਨਾਥਨ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
|ਕਰਨਾਟਕ
|105
|ਤਾਗਾ ਰਾਮ ਭੀਲ
|ਕਲਾ
|ਰਾਜਸਥਾਨ
|106
|ਤਰੁਣ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ
|ਕਲਾ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|107
|ਤੇਚੀ ਗੁਬਿਨ
|ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ
|ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|108
|ਤਿਰੂਵਰੁਰ ਬਖਥਾਵਥਸਲਾਮ
|ਕਲਾ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|109
|ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ
|ਕਲਾ
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|110
|ਵੀਝੀਨਾਥ ਕਾਮਤੋਦੀ
|ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|111
|ਵੇਮਪਾਤੀ ਕੁਟੁੰਬਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
|ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|112
|ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਮੇਸਤਵੀਰਿਸ਼ਵਿਲੀ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਖੇਡਾਂ
|ਜਾਰਜੀਆ
|113
|ਯੁਮਨਮ ਜਾਤਰਾ ਸਿੰਘ (ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ)
|ਕਲਾ
|ਮਨੀਪੁਰ
ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੋਡਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਗੋਡਬੋਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋੜਾ 1990 ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਗੋਂਡੀ ਅਤੇ ਹਲਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
Dr. Ramchandra Godbole and Suneeta Godbole, eminent social workers, will be honoured with the Padma Shri for their exceptional contribution to the upliftment and healthcare of tribal communities, addressing malnutrition, and health issues among tribal children in Maharashtra and… pic.twitter.com/ulb8SEOZ59— PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 24, 2026
ਕੰਥਾ ਕਢਾਈ ਕਲਾਕਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸਲੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਲਾਰਸ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕੋਚ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਰਾਨੀ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਧਰਮਿਕਲਾਲ ਚੁਨੀਲਾਲ ਪਾਂਡਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 94 ਸਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।