ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ (rashtrapatibhavan)
Published : October 29, 2025 at 4:32 PM IST

ਅੰਬਾਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ): ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੜਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਰਾਫੇਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਡਾਣ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਬਾਲਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11:10 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:50 ਵਜੇ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਜਿਸ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਤ ਗਹਿਨੀ ਨੇ ਉਡਾਇਆ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਟ ਕੀਤਾ।

ਦੋ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਤੇਜਪੁਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਖੋਈ 30 ਐਮਕੇਆਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11:08 ਵਜੇ ਸੁਖੋਈ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ 11:38 ਵਜੇ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖੋਈ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਗ-21 ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰਾਫੇਲ ਵਰਗਾ ਉੱਨਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ "ਗੋਲਡਨ ਐਰੋਜ਼" ਸਕੁਐਡਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੂੰ "ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਲਾਇੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ" (QFI) ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰਾਫੇਲ ਜੈੱਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਬਾਲਾ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 17ਵੇਂ ਸਕੁਐਡਰਨ, "ਗੋਲਡਨ ਐਰੋਜ਼" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰਾਫੇਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।

