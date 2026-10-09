CJP Protest: ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ 57 ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
CJP ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ DMRC ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 9, 2026 at 6:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ DMRC ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DMRC ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Service Update Due to security reasons, the entry and exit at the following metro stations will remain closed from 09:00 PM on 9th October, 2026 and continuing on 10th October, 2026 till further notice. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station.— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) October 9, 2026
ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੇਂਜ) ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਡੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ. (DMRC) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ) ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. (CJP) ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਪਥ, ਪਟੇਲ ਚੌਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ, ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਆਈ.ਐਨ.ਏ. (INA), ਹੌਜ਼ ਖਾਸ, ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਵੈਲਕਮ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਵੈਸਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Delhi Police requests DMRC to shut 57 metro stations. In a letter, Joint Commissioner of Police (Transport Range) Rajneesh Gupta, said, "In view of the proposed protests at Jantar Mantar and other locations in New Delhi District on 10.10.2026, and likelihood of unruly mob movement towards sensitive locations, frequency of Metro trains passing through the following Metro stations may be reduced and their entry/exit gates may be closed from 09:00 PM on 09.10.2026, continuing on 10.10.2026 till the situation normalizes:"— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. (CJP) ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ' (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਫਾਰਮ-6' ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਡੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ. (DMRC) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।