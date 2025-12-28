ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ

ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Published : December 28, 2025 at 3:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ "ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ" ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। "ਰਾਮੋਜੀ ਕਾਰਨੀਵਾਈਬ 2026" ਨਾਮਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਦੂਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਕਾਰਨੀਵਾਈਬ 2026 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਗੇ। 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਸੀਮਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਗਾਲਾ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਦੂਈ ਸ਼ੋਅ, ਵਾਈਲਡ ਵੈਸਟ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। "ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ" ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਡੀਜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਰਾਮੋਜੀ ਕਾਰਨੀਵਾਈਵ 2026' ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੀਜੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ...
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.ramojifilmcity.com 'ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 7659876598 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।