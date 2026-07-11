ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਹੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਹੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਜਰੀ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।
Published : July 11, 2026 at 7:27 PM IST
ਹਰਿਆਣਾ: ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ, ਬੈਕਅੱਪ ਫੇਲ੍ਹ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਚਾਨਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਥੀਏਟਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 2024 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਤੋਂ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੌਟਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵਰਗੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਡਿਪਟੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"