ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਪਿਸ ਵਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਮੁਹਿੰਮ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਹੁਲ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 24, 2026 at 6:44 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਜਾਂ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ 'ਸਮਾਸ ਉਤਥਾਨ' ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ

ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਸਰਜਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ।"

ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਨੇਹਾ

ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਤੀ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸਰਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਹੁਣ, ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੈਟ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ

ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦਾ ਛੱਤਰਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪਣਾ ਹੈ ਗਲਤ

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸਰਜਨ

ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੁੱਬਣਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾਵਤ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ-ਟੂ-ਸੋਰਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਵਿਸਰਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਘੁਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਓਪੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ

ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਮੰਦਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

