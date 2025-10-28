ETV Bharat / bharat

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੋਲ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

PK VOTER ID CONTROVERSY
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 28, 2025 at 8:29 PM IST

ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ: ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (https://electoralsearch.eci.gov.in/uesfmempmlkypo) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪਤਾ 121 ਕਾਲੀਘਾਟ ਰੋਡ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

PK VOTER ID CONTROVERSY
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ (Election Commission)

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦਰਜ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (https://electoralsearch.eci.gov.in/uesfmempmlkypo) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੱਧ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਕੋਨਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੇਂਟ ਹੈਲਨ ਸਕੂਲ, ਰਾਣੀ ਸ਼ੰਕਰੀ ਲੇਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

PK VOTER ID CONTROVERSY
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ (Election Commission)

"'ਜਨ ਸੂਰਜ' ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।" - ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ

ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ; ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ!

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਦੇ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। - ਅਰੁਣ ਪਾਂਡੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ

ਜਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੱਖ

ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 18 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਰਮ 8 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

PRASHANT KISHOR VOTER ID
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ
ਬਿਹਾਰ ਚੌਣਾਂਂ
PK VOTER ID CONTROVERSY

