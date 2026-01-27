ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ 'ਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Published : January 27, 2026 at 4:29 PM IST
ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਆਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਆਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਆਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਆਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ-
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗੰਗਾ ਸਭਾ, ਕੇਦਾਰ ਸਭਾ, ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ