ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਗੌੜੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ...

drug smuggler Prabhdeep Singh
ਭਗੌੜਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 13, 2026 at 5:27 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਸਰਕੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਗੌੜਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ, 1958 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ।" ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

"ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ," ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਕਾਰਟ ਟੀਮ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

