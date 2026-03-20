ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਘਾਤਕ ਬੰਬ !, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਲ

ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਘਾਤਕ ਬੰਬ !, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਲ
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : March 20, 2026 at 8:56 PM IST
ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ (ਝਾਰਖੰਡ): ਬਹਾਰਾਗੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਚਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ:
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਰਾਗਡੀਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪਾਣੀਪਾੜਾ-ਨਾਗੁਦਾਸਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਰਖਾ ਨਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਧਾਤ ਦਾ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ:
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਰਾਗੋਰਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਪਹੁੰਚੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਬੰਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ:ਸਕੁਐਡ ਇੰਚਾਰਜ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਕੁਐਡ ਇੰਚਾਰਜ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਨੂੰ ਆਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹੈ।
ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ:
ਬੰਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ:
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ:
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗੋਪੀਬੱਲਵਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਰਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਵਰਨਰਾਖਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਲਾਈਕੁੰਡਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਬਹਾਰਾਗੋਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।