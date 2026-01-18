ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ 'ਹੋਟਲ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਭਾਰੂ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਖੇਡ
ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ 29 ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਧੜੇ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 29 ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਸ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 29 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸੱਤਾ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 114 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 89 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ) ਧੜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਧੜੇ ਕੋਲ 65 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਐਮਐਨਐਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 98 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸੱਤਾ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਐਮਐਨਐਸ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਤ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, "ਹੋਟਲ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੱਤਾ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।