ETV Bharat / bharat

ਨਾ ਗੁਡਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਹੇਠ ਆਲੂ ਉਗਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਬੱਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਆਲੂ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

POTATOES GROWN UNDER PADDY STRAW
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 1, 2025 at 7:36 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਸਿਰਮੌਰ: ਨਾ ਖੇਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਹੇਠ ਆਲੂ ਵੀ ਉਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਫਲ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਮੌਰ (ਧੌਲਕੁਆਨ) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਦੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕੇ।

POTATOES GROWN UNDER PADDY STRAW
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ (Etv Bharat)

3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ

ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਫਸਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ, ਇਸ ਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

POTATOES GROWN UNDER PADDY STRAW
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ (Etv Bharat)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਫਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਅਤੇ ਕੁਫਰੀ ਖਿਆਲੀ ਆਲੂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਲੂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫਸਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

POTATOES GROWN UNDER PADDY STRAW
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (Etv Bharat)

ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ

ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

POTATOES GROWN UNDER PADDY STRAW
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (Etv Bharat)

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ

ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਵਾਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਮਲਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"

ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਆਲੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ-ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

POTATOES GROWN UNDER PADDY STRAW
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ (Etv Bharat)

ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਆਲੂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟੋਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਆਲੂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਮਲਚਿੰਗ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

POTATOES GROWN UNDER PADDY STRAW
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ (Etv Bharat)

ਸਿਰਫ਼ 3 ਬਾਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ।

POTATOES GROWN UNDER PADDY STRAW
ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ (Etv Bharat)

ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ

ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 100% ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਭੂਮੀਗਤ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ-ਫਟਣਾ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

POTATOES GROWN UNDER PADDY STRAW
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ (Etv Bharat)

ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਨਕਦੀ ਫਸਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਫਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

TAGGED:

POTATO NATURAL FARMING TECHNIQUE
ORGANIC POTATO FARMING IN SIRMAUR
KUFRI NEELKANTH AND KUFRI KHYATI
POTATOES GROWING NEW TECHNIQUE
POTATOES GROWN UNDER PADDY STRAW

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.