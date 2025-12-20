ETV Bharat / bharat

ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ

ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਪੋਨਿਕਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਲੂ ਉਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਆਲੂ (Etv Bharat)
ਕਰਨਾਲ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਏਅਰੋਪੋਨਿਕਸ ਆਲੂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ (Etv Bharat)

ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਭਾਨੂਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰੋਪੋਨਿਕਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਆਲੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ, ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (Etv Bharat)

ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਲੱਗਭਗ ਸੱਤ ਆਲੂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣ ਸਕਣ।

ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ (Etv Bharat)

ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ

ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਲੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਫਰੀ ਚਿੱਪ ਸੋਨਾ-1 ਅਤੇ ਕੁਫਰੀ ਫਰਾਈ ਸੋਨਾ। ਕੁਫਰੀ ਹਿਮਾਲਿਨੀ, ਕੁਫਰੀ ਉਦੇ ਅਤੇ ਕੁਫਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਫਰੀ ਉਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਆਲੂ ਦੇ ਕੰਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕੰਦ ਬੀਜ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਤਪਾਦਨ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। (Etv Bharat)

ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਟਿਊਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਲੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਲੂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (Etv Bharat)

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੀਜ

ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਆਲੂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ (Etv Bharat)

ਉਤਪਾਦਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ 35 ਮਿੰਨੀ ਟਿਊਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਲੂ (Etv Bharat)

ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਲੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਲ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਏਅਰੋਪੋਨਿਕਸ ਤਕਨੀਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

