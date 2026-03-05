ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਈਰਾਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ-ਸਾਲਾ "ਮਿਲਾਨ" ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ "IRINS Dena" ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

US SINKS IRANIAN WARSHIP
ਈਰਾਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ IRIS ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ (Eastern Naval Command X)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 5, 2026 at 12:52 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਈਰਾਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਆਈਆਰਆਈਐਸ ਦੇਨਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੁੱਬਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਪੀਡੋ ਦੁਆਰਾ ਡੁੱਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮੌਤ।"

ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਭਿਆਸ

ਟਾਰਪੀਡੋ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ "ਮਿਲਾਨ 2026" ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ" ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸ਼ਾਂਤ ਮੌਤ" ਕਿਹਾ

ਇਹ "ਸ਼ਾਂਤ ਮੌਤ", ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੈਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਡੁੱਬਣਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ "ਹਕੀਕਤ ਜਾਂਚ" ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਟ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ-ਸਾਲਾ "ਮਿਲਾਨ" ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ "IRINS Dena" ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ IRIS Dena ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸਨੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ।

