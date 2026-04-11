'ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ': ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕਾ ਪੀ. ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਯਾਦ

ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

P.Susheela Pays Emotional Tribute to Ramoji Rao
ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਸਿਲੀਕੋਨ ਬੁੱਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 11, 2026 at 3:34 PM IST

ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਪੀ. ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਗਾਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮੌਕਾ 'ਏ ਕਰੀਏਟਿਵ ਮੇਕਰਸ ਇਨ ਈਵੈਂਟਸ' (ਏਸੀਐਮਈ) ਦੁਆਰਾ ਮਦੀਲਾਪਾਲੇਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਕਲਾਭਾਰਤੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ। (ETV Bharat)

ਈਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।"

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਈਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਸਵਰਾਭੀਸ਼ੇਕਮ' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।"

ਈਟੀਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ

ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਈਟੀਵੀ ਨਾਲ ਓਨੀ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਰਾਮੌਜੀ ਰਾਓ) ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਈਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ।"

ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆ

ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਸੰਗੀਤਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਹਰ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ - ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।"

ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ (ETV Bharat)

ਦਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਭਾਵ ਨਾਮ ਸੰਵਤਸਰਾ ਉਗਾਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਮ - 2026' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮੀਗਦਾ ਰਾਮਲਿੰਗਸਵਾਮੀ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਫਣਿੰਦਰਾ, ਗੰਤੀ ਮੁਰਲੀਧਰ, ਗੰਧਮ ਲਕਸ਼ਮੀਸੁਨਿਥਾ, ਡਾ. ਡੀ. ਜੈਭਾਰਤ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਇਕਬਾਲ, ਵੀ. ਪਦਮਜਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਚੰਦਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ

ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀ. ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੈਸ਼ਿਆਰਾਜੂ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਸ਼ਿਆਰਾਜੂ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਦੂਈ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਲੋਰੀ, "ਲਾਲੀ ਲਾਲੀ" ਗਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮਖਮਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਸਥਾਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ।

