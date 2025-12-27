ETV Bharat / bharat

ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਮਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

DEADBODY IN GARBAGE RICKSHAW
ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 27, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਗੁੰਮਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰਮ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਮਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਨਯਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਰਵਤੀਪੁਰਮ ਦੇ ਗੁੰਮਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਭਗ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਧਾਮਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਦਰਗਿਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਧਾਮਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ।

ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ: ਡਾਕਟਰ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਦਰਗਿਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਆਈਟੀਡੀਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ 'ਮਹਾਪ੍ਰਸਥਾਨਮ' ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

