ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ

ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ
ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ।
Published : November 15, 2026 at 7:58 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੂਜਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਦੂਜ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 14 ਨਵੰਬਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਨੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
'ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ'
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਆਈ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ'
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਬੂਲਾਲ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਲੋਨੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਧੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਭਾਈ ਦੂਜ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਨ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਗੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
'ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ'
ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਗਈ, ਝਗੜਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਪੂਜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
'ਚਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ'
ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਚਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੇਂਦਰਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਨੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।