Karwa Chauth Special 2026: ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਮਿਸਾਲ, ਲੀਵਰ ਦੇਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ

Karwa Chauth Special 2026: ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਮਿਸਾਲ, ਲੀਵਰ ਦੇਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
ਪੂਜਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 29, 2026 at 4:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਜਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੀਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿਆਰ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੂਜਾ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨੀਸ਼ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।'
ਲੀਵਰ ਦਾਨੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਬਾਕ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਜਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਪਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ
ਪੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਲੰਬੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨੀਸ਼ ਅੱਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼
ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਜਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਹਿੰਮਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
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