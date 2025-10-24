ETV Bharat / bharat

ਕੀ ਛੱਠ ਲਈ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤਣਗੇ ਵਾਪਸ? ਜਾਣੋ ਸਿਆਸੀ 'ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਪਲਾਨ'

ਛੱਠ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਪਲਾਨ।

Bihar Assembly elections 2025
ਕੀ ਛੱਠ ਲਈ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤਣਗੇ ਵਾਪਸ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 24, 2025 at 10:57 AM IST

6 Min Read
[ਰਿਪੋਰਟ: ਬ੍ਰਿਜਮ ਪਾਂਡੇ]

ਪਟਨਾ/ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 6 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਛੱਡ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰਾਲ?

ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਛੱਠ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਛੱਠ ਲਈ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤਣਗੇ ਵਾਪਸ? (ETV Bharat)

ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪੂਜਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹਾਏ-ਖਾਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਯੋਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਛੱਠ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।

"ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9 ਦਿਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

-ਕੁਮਾਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ETV Bharat)

ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਛੱਠ ਦੌਰਾਨ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2,12,999 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਬੀਐਲਓ (ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ) ਦੁਆਰਾ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਦਰ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਣ, ਪੂਰਨੀਆ, ਕਟਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਰਰੀਆ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 10,000 ਤੋਂ 17,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 21.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ETV Bharat)

"ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ।" - ਕੁਮਾਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜੇਡੀਯੂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

"ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ।"

- ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬਾਂਕੀਪੁਰ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਅਸੀਂ ਛੱਠ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਛੱਠ ਮਨਾਓ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੋ। ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁੱਕਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਹਨ।"

- ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਗੁੱਡੂ, ਜੇਡੀਯੂ ਨੇਤਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ

ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜੇਡੀਯੂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਛੱਠ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰਾ ਦੀ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇਤਾ ਸੋਨਮ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਛੱਠ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਰਾਰੀ ਪੰਡਿਤ (ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਵਰਕਰ) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੰਦੀਸ਼ਵਰ ਮਹਤੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ।

ਗਯਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੂ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤਨ ਮਾਂਝੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਾ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੋਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ

ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਰਾ ਤੋਂ ਰਿਤੂ ਕੁਮਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ।

ਗਯਾ ਦੇ ਰਾਜੂ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 70-80% ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ 20-30% ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਵੋਟਿੰਗ 57% ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5-7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 60% ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 80% ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਛੱਠ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ।

