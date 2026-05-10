ਤਾਮਿਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ... ਵਿਜੇ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ
ਵਿਜੇ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਵੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ" ਅਤੇ "ਪਨਾਇਯੂਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ" ਕਿਹਾ।
Published : May 10, 2026 at 3:11 PM IST
ਚੇਨੱਈ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤਿੰਨ-ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ - ਵਿਜੇ - ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੱਕ, ਵਿਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕਈ ਮੋੜ ਅਤੇ ਮੋੜ ਦੇਖੇ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਜੂਨ, 1974 ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਸ.ਏ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਸ਼ੋਭਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ।
ਵਿਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਹੋ ਗਿਆ - ਇੱਕ ਆਦਤ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਲੋਯੋਲਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਵਿਜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵੇਤਰੀ (1984) ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਐਸ.ਏ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਜੇ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲਈਆ ਥੀਰਪੂ (1992) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਵਿਕਰਮਨ ਦੀ 1996 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਪੂਵੇ ਉਨਾਕਾਗਾ" ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ "ਕਧਾਲੂਕੂ ਮਾਰੀਆਧਾਈ," "ਥੁੱਲਧਾ ਮਨਮੁਮ ਥੁੱਲਮ," "ਕੁਸ਼ੀ," ਅਤੇ "ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼" ਵਰਗੀਆਂ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ
ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੇ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। "ਥਿਰੂਮਲਾਈ" ਨਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ "ਗਿੱਲੀ" ਅਤੇ "ਥਿਰੂਪਾਚੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਹੀਰੋ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੁੱਪੱਕੀ, ਕੱਥੀ, ਮਰਸਲ ਅਤੇ ਲੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਿਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਜੇ ਮੱਕਲ ਇਯਾਖਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੇ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਨਾਇਯੂਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ "ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ" ਅਤੇ "ਪਨਾਇਯੂਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ" ਕਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਿਹਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿੱਤ
ਵਿਜੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਭਰੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 4 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ 108 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ—ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਵੀਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ "ਵਿਜੇ ਫੈਕਟਰ" ਕਿਹਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਅਲਗ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ
ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਇਸ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੇ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ, ਜਨ ਨਯਾਗਨ, ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸਨੂੰ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।
ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, 'ਵਿਜੇ' ਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ।