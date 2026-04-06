ਜਪਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ

ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

MOLESTED JAPANESE FEMALE TOURIST
ਜਪਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 6, 2026 at 11:34 AM IST

ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਪੀੜਤ ਜਪਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ'

ਆਮੇਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਤਮ ਦੋਤਾਸਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਆਈ ਜਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਆਮੇਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੈਗੜ੍ਹ ਪੈਲੇਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਮੇਰ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੈਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਰੁਕੀ।

molested Japanese female tourist in Jaipur
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਮੁਲਜ਼ਮ (Courtesy: Jaipur Police)

ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ

ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮੇਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਆਮੇਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

