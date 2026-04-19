ETV Bharat / bharat

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਭੀੜ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ

ਸੂਰਤ ਦੇ ਉਧਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।

Surat Udhna railway station
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧੀ ਭੀੜ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 19, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ): ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਧਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ

8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਅਸਹਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਪਿਆਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਗੰਗਾ 'ਚ ਅਸਥ ਵਹਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਤਰੀ ਖੱਜਲ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਭਿਜੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਤੀ ਗੰਗਾ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਜਾਂਚ ਸਟਾਫ (ਟੀਸੀ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 500, 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਸ਼, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਾਰਨ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਚਾਵੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'

TAGGED:

UDHNA RAILWAY STATION CROWD
RAILWAY STATION CROWD
ਉਧਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੂਰਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਰੇਲਵੇ ਸਫਰ
UDHNA RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.