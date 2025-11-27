ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੁਡਵਾਈਆਂ 17 ਕੁੜੀਆਂ, 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ-ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 17 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ?
Published : November 27, 2025 at 11:39 AM IST
ਰੋਹਤਾਸ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰੋਹਤਾਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਸਰੀਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਰਡੀਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ-ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 17 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।
ਰੈੱਡ-ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 17 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਰਡੀਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਰਡੀਹਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।
नासरीगंज थाना कांड सं०- 395/25 दिनांक-25.11.2025 धारा- 143 (1)/145/ 111 / 296/3(5) बी० एन० एस० ,4/8 /13/ 14/ पॉक्सो एक्ट , 75/79 एक्ट , 3/ 4/5/ 6/ आई० टी० पी० ए० सी० एल० एक्ट तथा 16/17/ 18 बाउण्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 में कार्यवाही के साथ तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी ।— Rohtas Police (@RohtasPolice) November 26, 2025
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਡਾਂਸਰ ਕੁੜੀਆਂ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਨਸਰੀਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਸਾਰਾਮ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਸਰੀਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ 395/25 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਰੀਗੰਜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਦੀਹਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਸੰਚਾਲਕ ਮਮਤਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਗੀਤਾ ਕੁੰਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਲੀਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਸਵਾਨ ਉਰਫ਼ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।" - ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਪੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਐਸਪੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਵਿਕਰਮਗੰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਡੇਹਰੀ, ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਸਰੀਗੰਜ ਜ਼ੋਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਨਸਰੀਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਰਾਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡੇਹਰੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਕਛਵਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਕਰਾਕਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਅਯਾਰ ਕੋਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਹ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ
ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਨਸਰੀਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।