ETV Bharat / bharat

ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੁਡਵਾਈਆਂ 17 ਕੁੜੀਆਂ, 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ-ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 17 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ?

Rohtas Police rescue 17 girls
ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੁਡਵਾਈਆਂ 17 ਕੁੜੀਆਂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 27, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰੋਹਤਾਸ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰੋਹਤਾਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਸਰੀਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਰਡੀਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ-ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 17 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।

ਰੈੱਡ-ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ 17 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਰਡੀਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਰਡੀਹਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਡਾਂਸਰ ਕੁੜੀਆਂ

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਨਸਰੀਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਸਾਰਾਮ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਸਰੀਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ 395/25 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਰੀਗੰਜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਰਦੀਹਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਸੰਚਾਲਕ ਮਮਤਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਗੀਤਾ ਕੁੰਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਲੀਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਸਵਾਨ ਉਰਫ਼ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।" - ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਪੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਐਸਪੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਵਿਕਰਮਗੰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਡੇਹਰੀ, ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਸਰੀਗੰਜ ਜ਼ੋਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਨਸਰੀਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਰਾਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਡੇਹਰੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਕਛਵਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਕਰਾਕਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਅਯਾਰ ਕੋਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਹ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ

ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਨਸਰੀਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGGED:

RED LIGHT AREA
NASRIGANJ RED LIGHT AREA
ROHTAS POLICE
ਬਿਹਾਰ ਚ 17 ਡਾਂਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
CHHATTISGARH DANCERS RESCUE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 7 ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ

ਕੀ ਸਾਬਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.