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ਕਲਯੁਗ ਭੈਣਾਂ ! ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੈਣਾ ਹਨ।

murder of a man in Uttar Pradesh Sitapur
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਭੈਣਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮPhoto Credit: ETV Bharat) (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 7, 2026 at 6:14 PM IST

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ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ ਸੀਤਾਪੁਰ: ਦੋ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਤੇ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ !

ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਰਪੁਰ ਦੇ ਰਾਮਦੁਆਰੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਬੀਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਿਸਰੀਖ ਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸੋਫੀਆ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਸਾਇਮਾ ਪਰਵੀਨ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

"ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਫੀਆ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਉਰਫ਼ ਗੁੱਡੂ, ਸਾਇਮਾ ਪਰਵੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਮੀ ਅਹਿਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 115(2), 351(3), 316(2), 140(1), ਅਤੇ 103(1) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਯਾਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" - ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸੀਓ

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਗਈ

ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੋਫੀਆ ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਉਰਫ਼ ਗੁੱਡੂ ਅਤੇ ਸਾਇਮਾ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਾਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ।

ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

TAGGED:

MAHMUDABAD MURDER CASE
ਸੀਤਾਪੁਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ
MURDER PROPERTY DISPUTE
ਭੈਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਰਾ ਕਤਲ
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