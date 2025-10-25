ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ, 20 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : October 25, 2025 at 7:06 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਗੁਜਰਾਤ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵੀਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੋਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਗਭਗ 20 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੇਫਾਇਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਪਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (LCB) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SOG) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਸ ਖਰੀਦਣ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੌਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ "ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣੀ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਥੀਮ ਸੀ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਪਾਸ ਸਨ: ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਾਸ 2,500 ਰੁਪਏ, ਅਰਲੀ ਬਰਡ 700 ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪਾਸ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।
ਸੱਤ ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 70-80 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 51 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਂਸ ਸੰਗੀਤ (EDM) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਪਿਚ ਵਾਲੇ ਬੀਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮ) ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।