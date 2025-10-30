ETV Bharat / bharat

ਫਰਜ਼ੀ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ।

FAKE ACID ATTACK CASE
ਫਰਜ਼ੀ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (ETV Bharat)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ "ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ" ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਵਕੀਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ:

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੁੰਦਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 231, 217, 124(1), ਅਤੇ 61(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ, ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਿਤਾ:

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਕੀਲ ਖਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ "ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ" ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ'

ਡੀਸੀਪੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭੀਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲੇ ਸੱਚੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

'ਪਿਤਾ ਅਕੀਲ ਖਾਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ'

ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਔਰਤ ਦੇ ਚਾਚੇ ਵਕੀਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਅਕੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ?

1. ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ - ਪੁਲਿਸ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

2. ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਬੰਧੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

3. ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ - ਪੁਲਿਸ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(1)/3(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।

4. ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ।

5. ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ 2021 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਲਸਵਾ ਡੇਅਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

6. ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਰ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਰਜ਼ੀ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ
DELHI ACID ATTACK CASE
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ
DELHI
FAKE ACID ATTACK CASE

