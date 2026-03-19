ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : March 19, 2026 at 8:15 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
'ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ'
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਐਲਐਨ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਫ ਅਲੀ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਐਲਐਨ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ'
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਝੰਡੇਵਾਲਨ ਸਕੁਏਅਰ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪੰਚਕੁਈਆਂ ਰੋਡ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ, ਪੰਚਕੁਈਆਂ ਰੋਡ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ'
ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਘਾਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੇਐਲਐਨ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ'
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਐਲਐਨ ਮਾਰਗ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਰੋਡ, ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ, ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।