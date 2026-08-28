ਮਾਡਲ ਮੁਸਕਾਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਮਾਡਲ ਮੁਸਕਾਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਡਲ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
Published : August 28, 2026 at 8:59 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਮਾਡਲ ਮੁਸਕਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਗਾ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Delhi: The accused in the Tilak Nagar Muskaan murder case has been apprehended after sustaining a gunshot injury during an encounter with the Western District Special Staff team. Further investigation is underway pic.twitter.com/pZ0OgADGqr— IANS (@ians_india) August 27, 2026
'ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ'
ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਫ ਟੀਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਇਮਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ।'
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ।-ਡੀਸੀਪੀ
Delhi: On the Tilak Nagar Muskaan murder case, DCP Hareshwar V. Swami says, " a girl named muskaan was murdered yesterday evening in the tilak nagar area. the prime suspect in the case was identified as imran, son of javed. a naka-bandi was conducted across the district, and… pic.twitter.com/qYZCMVa9W0— IANS (@ians_india) August 27, 2026
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ, ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।