ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : September 29, 2026 at 6:09 PM IST
ਰਾਜਕੋਟ (ਗੁਜਰਾਤ): ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਕੋਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SOG) ਅਤੇ DCB ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮ ਕਿਰਨ ਪਾਰਕ (ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 3) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾ ਕਿਸ਼ਨ ਭੂਪੇਂਦਰਭਾਈ ਸੋਲੰਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ₹23,100 ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ 216 ₹100 ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ₹500 ਦੇ 3 ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ
DCP ਜਗਦੀਸ਼ ਭੰਗਰਵਾ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਕਿਸ਼ਨ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਰੀਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਲ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਰੀਲ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਬਰਫਾ ਸਿਰਵੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ₹10,000 ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ₹3,000 ਅਸਲੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
SOG ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SOG) ਅਤੇ DCB ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਿੰਗਲਾਜ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ-ਕਮ-ਸਕੈਨਰ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (ਅੱਧੇ-ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੋਟ) ਵਾਲੇ 28 ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਇੱਕ ਲੈਮੀਨੇਟਰ, CPU, ਮਾਨੀਟਰ, ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹65,500 ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਸੋਲੰਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ।
ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ
ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀਪਕ ਬਰਫਾ ਸਿਰਵੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਟ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।