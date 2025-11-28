ETV Bharat / bharat

50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨੌਕਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 28, 2025 at 4:35 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 5:33 PM IST

ਹਾਪੁੜ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਬ੍ਰਜਘਾਟ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤੀਰਥ ਨਗਰੀ ਬ੍ਰਜਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਮੀ ਮਿਲੀ। ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਘਾਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਡਮੀ ਲੱਭੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੋਰ ਡਮੀ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁੰਮਰਾਹ

ਹਾਪੁੜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਲ ਸੋਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਜਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਮੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਮੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਮਾ

ਕਮਲ ਸੋਮਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸ਼ੁਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟਾਟਾ ਏਆਈ ਬੀਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਅੰਸ਼ੁਲ ਦੇ ਡਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਬ੍ਰਜਘਾਟ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅੰਸ਼ੁਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਓ ਸਟੂਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਡਮੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਮਲ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

