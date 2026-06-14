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ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਨੇ ਫਸਾਇਆ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ।

MINOR KIDNAPPING CASE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 14, 2026 at 3:58 PM IST

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ਨਵਸਾਰੀ (ਗੁਜਰਾਤ): ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੰਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੁਰਾਗ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ।

ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ

21 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀਰਾਓ ਪਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੰਸਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੰਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ

ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ।

ਗੂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਕਸ-ਰੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾਮ ਨਵਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 22 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ 14ਵੇਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵਸਾਰੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰੇਸ਼ ਚੰਦੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਪਲਗਾਓਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਵੰਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਨਾਸਿਕ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿੰਪਲਗਾਓਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰਕਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

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INSTAGRAM POST LEADS TO ARREST
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NAVSARI POLICE POCSO CASE
ਗੂਗਲ ਸਰਚ
MINOR KIDNAPPING CASE

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