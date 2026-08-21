ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 47 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Published : August 21, 2026 at 4:59 PM IST
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ/ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ: ਨੇਲਾਈ ਪੋਕਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 47 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫ਼ੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਐਸ. ਅਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਗਾਈਕੋਂਡਨ ਥੇਵਰਕੁਲਮ ਨੇੜੇ ਮੇਲਾ ਇਲਨਥਾਈਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ (ਚਰਚ) ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 8, 12 ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ (20 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੋਸ਼ੀ" ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ (rarest of rare) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ- ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹52,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।