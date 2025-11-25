30 ਨਵੰਬਰ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ: ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾੈ ਇਹ ਕੰਮ
ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ Know Your Customer (KYC) ਅੱਪਡੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ KYC ਅੱਪਡੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਨਵੰਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ।
PNB ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
PNB ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ KYC ਅੱਪਡੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ KYC ਨਵੀਨੀਕਰਨ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PNB ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ PNB ONE, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ, ਡਾਕ, WhatsApp, SMS, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ KYC ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜੀਵਨ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
NPS ਤੋਂ UPS ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NPS ਤੋਂ UPS ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।