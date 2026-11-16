ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਜਾਣਗੇ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
Published : November 16, 2026 at 7:28 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 23ਵੇਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਆਸੀਆਨ)-ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ 2026 ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ, 2027 ਵਿੱਚ, 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
PM Modi set to visit Manila for high-stake ASEAN Summit as world leaders converge to shape Indo-Pacific's security, economic future Read @ANI story | https://t.co/cuI5jOKd3d #AseanSummit #EastAsiaSummit https://t.co/iYBEAd6XpO— ANI Digital (@ani_digital) November 16, 2026
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2026-2030 ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਏਗਾ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਮਾਰਕੋਸ ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਰੁਦਰੇਂਦਰ ਟੰਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $122 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਸੀਆਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ, ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਅੱਠ ਆਸੀਆਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਸੀਆਨ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ।" ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੈਵੀਗੇਟਿੰਗ" ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।