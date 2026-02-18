ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਆਈ ਸੁਪਰਪਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : February 18, 2026 at 7:33 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ, "ਸਰਵਜਨ ਹਿਤਾਇਆ, ਸਰਵਜਨ ਸੁਖਾਇਆ" 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੋਟੋ, "ਸਰਵਜਨ ਹਿਤਾਇਆ, ਸਰਵਜਨ ਸੁਖਾਇਆ" (ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ, "ਸਰਵਜਨ ਹਿਤਾਇਆ, ਸਰਵਜਨ ਸੁਖਾਇਆ," ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ "ਸਬਕਾ ਭਲਾ, ਸਬਕੀ ਖੁਸ਼ੀ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਲੋਕਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। AI ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AI ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬਲ AI ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। AI ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਮਲਿਤ ਡੇਟਾਸੈੱਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: AI ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਭਾਰਤ ਦੀ 2047 ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। AI ਦਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ, AI ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ AI ਤੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇੱਕ AI ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ AI ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਲਈ AI ਹੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, MSMEs, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਯਤਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਲਈ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ। ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ AI ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਾਡੇ AI ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਆਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ, ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।