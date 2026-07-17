ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 14,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।
Published : July 17, 2026 at 3:48 PM IST
ਜੀਂਦ (ਹਰਿਆਣਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਂਦ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਈਂਧਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 10 ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜੀਂਦ-ਸੋਨੀਪਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, 14 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਾਇਆ 5 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ।
हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गौरवान्वित हूं। स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी यह ट्रेन न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक मिसाल… pic.twitter.com/U60mHgRezl— Narendra Modi (@narendramodi) July 17, 2026
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ:
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 14,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਪੰਡਿਤ ਨੇਕੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਭਿਵਾਨੀ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਚਯਾਵਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਓ ਤੁਲਾਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ (ਨਾਰਨੌਲ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ - 157.92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਅੰਬਾਲਾ-ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਗੱਡੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਜੀਂਦ-ਗੋਹਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਗੱਡੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ
ਹਾਂਸੀ-ਬਰਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਗੱਡੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
जींद के विकास कार्यक्रम में हरियाणा के अपने परिवारजनों का उत्साह नई ऊर्जा से भर गया। pic.twitter.com/rEYJaiXs2k— Narendra Modi (@narendramodi) July 17, 2026
'ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਰੇਲਗੱਡੀ'
ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ।"
जींद से सोनीपत के बीच शुरू हुई देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है। इस ट्रेन के सामर्थ्य के बारे में सुनकर हर देशवासी को बहुत गर्व होगा! pic.twitter.com/KCkeftRuk4— Narendra Modi (@narendramodi) July 17, 2026
'ਜੀਂਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ'
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਂਦ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।" ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹਾਦਰੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜੀਂਦ ਆਉਣਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀਂਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਗਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ।"
हरियाणा की डबल इंजन सरकार स्पोर्ट्स में भी यहां के बेटे-बेटियों को हर सुविधा दे रही है। आने वाली महत्वपूर्ण स्पर्धाओं के लिए राज्य के युवा साथियों से मेरा यह विशेष आग्रह… pic.twitter.com/XtQONRPr8m— Narendra Modi (@narendramodi) July 17, 2026
"ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਂਦ-ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੀਂਦ ਦੀ ਮੁਰਰਾ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਘਿਓ, ਇਸਦਾ ਘਿਓਰ, ਇਹ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜੀਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਂਦ ਦਾ ਘਿਓ ਅਤੇ ਘਿਓਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੀਂਦ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਂਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਂਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"