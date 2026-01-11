ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ "ਸੋਮਨਾਥ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਪਰਵ" 'ਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ,'ਓਂਕਾਰ ਮੰਤਰ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪ
ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Published : January 11, 2026 at 9:59 AM IST
ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ (ਗੁਜਰਾਤ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ "ਓਂਕਾਰ ਮੰਤਰ" ਦੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ "ਸੋਮਨਾਥ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਪਰਵ" ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
3,000 ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਈ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮੈਟਿਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 3D ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के सुअवसर पर सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्यता और दिव्यता से भरा ड्रोन शो देखने का सौभाग्य मिला। इस अद्भुत शो में हमारी प्राचीन आस्था के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का तालमेल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर गया। सोमनाथ की पावन धरा से निकला यह प्रकाशपुंज पूरे विश्व को भारत की… pic.twitter.com/hwKgJsp33T— Narendra Modi (@narendramodi) January 10, 2026
ਇਸ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਭਗ 3,000 ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚਮਕਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣ ਗਏ। ਡਰੋਨ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ, ਵੀਰ ਹਮੀਰਜੀ, ਅਹਿਲਿਆਭਾਈ ਹੋਲਕਰ, ਸੋਮਨਾਥ ਹਮਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਪਰਵ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
#WATCH | Gujarat | PM Narendra Modi offers prayers at Somnath Temple. Somnath Swabhiman Parv is being organised from 8-11 January, marking 1000 years of faith and India’s history.— ANI (@ANI) January 10, 2026
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੁੱਲ 40 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨੇੜਲੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ।
Somnath stands as a beacon of eternal divinity. Its sacred presence continues to guide people across generations. Here are highlights from yesterday’s programmes, including the Omkar Mantra chanting and drone show.#SomnathSwabhimanParv pic.twitter.com/lCZxiaauMp— Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਰਾਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਮਨਾਥ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਲੀਪੈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੋਮਨਾਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੋਮਨਾਥ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਪਰਵ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਤੇ 1026 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ 1000ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
#WATCH | Gujarat | PM Narendra Modi attends the 72-hour-long 'Aum' chants at Somnath Temple, which are being performed as part of Somnath Swabhiman Parv, from 8-11 January.— ANI (@ANI) January 10, 2026
"ਸੋਮਨਾਥ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਪਰਵ" ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 1026 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 1000ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸੋਮਨਾਥ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਮਨਾਥ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।"