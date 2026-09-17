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ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 76ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਦਿਨ?

ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 76ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਤਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

PM Modi 76th birthday
ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 76ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ (FILE/ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 17, 2026 at 7:36 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ, 17 ਸਤੰਬਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 76ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਦੀਵਾ" ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ 2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 76ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ 2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 17 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਨਮਦਿਨ

ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜਲਭਿਸ਼ੇਕ (ਜਲ ਭੇਟ) ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਰਾਣਸੀ-ਵਡਨਗਰ ਬਾਈਕ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਡਨਗਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਯੁਵਾ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਲਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਗੇ। ਵਡਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਹਟਕੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਡਨਗਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯੁਵਾ ਬਾਈਕ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗੀ, 10 ਰਾਜਾਂ, 193 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 1,159 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਲਗਭਗ 1,000 ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।

25 ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਜੈਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ 6:45 ਵਜੇ ਰਾਮਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਪਰਾ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਪਰਾ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

"ਮੋਦੀ@25" ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਟੂਰ, ਸਕੂਲ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਵੰਡਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ" ਅਤੇ "ਮੋਦੀ@25" ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

TAGGED:

PM MODI 76TH BIRTHDAY
NARENDRA MODI BIRTHDAY
ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ
PM NARENDRA MODI BIRTHDAY

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