ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ 57 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਨੇ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਕੱਲੇ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : May 26, 2026 at 5:30 PM IST
PM Modi 5 Nation: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ 57 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ₹3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $40 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ $2.7 ਤੋਂ $3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Concluding a very productive visit to Italy. My discussions with Prime Minister Giorgia Meloni covered a wide range of sectors. A key outcome of the visit was our decision to elevate India-Italy ties to a Special Strategic Partnership, which will add new momentum to our…— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
- ਰੱਖਿਆ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ।
- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ: ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ।
- ਊਰਜਾ: ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ।
- ਨਿਰਮਾਣ: ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼, 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ।
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਯੂਏਈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹45,000 ਕਰੋੜ (US$5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਤ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ENDB) ਦੁਆਰਾ RBL ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ADIA), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ (NIIF) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2000 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $2.825 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
Concluding a very fruitful visit to Norway. Held productive talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre and participated in the India-Nordic Summit, where important decisions were taken to deepen cooperation in many areas.— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 60 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2026-2030) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ-ਸਵੀਡਨ ਸੰਯੁਕਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਭਾਈਵਾਲੀ 2.0 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਗੋਰ ਸਵੀਡਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 2026-2030 ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ
ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ASML ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ, ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਡੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ASML ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧੋਲੇਰਾ ਵਿੱਚ $11 ਬਿਲੀਅਨ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲਿਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਲਪਾਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੰਭਾਤ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਊਰਜਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਵੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (TEPA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ TEPA ਅਧੀਨ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ TEPA ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ 2029 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਹਿੱਸੇ, ਰਸਾਇਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (FAO) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨਮਾਨ, ਐਗਰੀਕੋਲਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਨਮਾਨ, ਰਾਇਲ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਦ ਪੋਲਰ ਸਟਾਰ, ਕਮਾਂਡਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਨਾਰਵੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਰਾਇਲ ਨਾਰਵੇਈਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਸ, ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਗਾ ਸਿਲਕ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਰੂਈ ਲਿਲੀ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਧੂਬਨੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ, ਬਿਦਰੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਨਾਜ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਲਾਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਰਵੇਈ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਰਵੇਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਰਵੇਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਹਿਰ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆਰਕਿਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਕਿਡ ਪੇਪਰਵੇਟ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹਾਕੋਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਕਲਮਕਾਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੋਨਜਾ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤਾੜ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾਚਿੱਤਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮਲ ਤਲਾਈ ਪਿਚਵਾਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਟੇਰੀ ਓਰਪੋ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ 'ਕਮਲ ਤਲਾਈ ਪਿਚਵਾਈ' ਪੇਂਟਿੰਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਰੂਡਨ ਫ੍ਰੋਸਟੈਡੋਟੀਰ ਨੂੰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਤੇਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਦੁਆਰਾ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਬਰਫ਼ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੂੰ ਡੇਕਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 'ਬਿਦਰੀ' ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਭੇਟ ਕੀਤੀ
ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ "ਕੰਵੀਨੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫਾਰ ਚੇਂਜ" ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੈਗ, ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਲੋਕਟਕ ਚਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਲੱਦਾਖੀ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸਟੋਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੀਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵਿਲੇਮ-ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੀਆਈ-ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਨੀਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੈਕਸਿਮਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਡੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਜ਼ੇਟਨ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਮਧੂਬਨੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਰੋਗਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਗਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ' ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਕੇਸਰ ਅੰਬ ਅਤੇ ਅਨਾਨਾਸ ਸਮੇਤ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੀ GI-ਟੈਗ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। UAE ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ 'ਕੋਫਤਾਗਰੀ' ਖੰਜਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ
ਇਟਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ 'ਮੁਗਾ' ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਸ਼ਿਰੂਈ ਲਿਲੀ' ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ "ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੇਸ਼ਮ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਮਕ, ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ 'ਏਰੀ' ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਏਰੀ ਰੇਸ਼ਮ, ਜਿਸਨੂੰ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੇਸ਼ਮ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਰੂਈ ਲਿਲੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਰੂਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਲੱਭ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਜੀਓ ਮੈਟਾਰੇਲਾ ਨੂੰ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਡੱਬੀ ਭੇਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਜੀਓ ਮੈਟਾਰੇਲਾ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ "ਪੱਛੀਕਾਰੀ" ਕਲਾ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਭੀਮਸੇਨ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸ ਸੁੱਬੁਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।