ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰਾ, ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਸੈਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 4 ਮਈ 'ਤੇ ਹਨ।

PM MODI VISITS BANKS OF HOOGHLY
ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਸੈਰ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਿਕਲੇ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 24, 2026 at 1:40 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2026 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 152 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 92.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ "ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਤਮਾ" ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਗੰਗਾ ਹਰ ਬੰਗਾਲੀ ਲਈ ਖਾਸ ਥਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਹਰ ਬੰਗਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਗਲੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਸੇਤੂ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਝਲਕੀਆਂ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਸੇਤੂ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ ਪੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲੀ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ "ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ"। ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ "ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

