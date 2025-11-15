Bihar Election Results 2025

ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰੀਖਣ

ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, 352 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 156 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

PM Modi to visit Gujarat today
ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 15, 2025 at 10:25 AM IST

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ (MAHSR) ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।

ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ 508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਾਬਰਮਤੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਆਨੰਦ, ਵਡੋਦਰਾ, ਭਰੂਚ, ਸੂਰਤ, ਬਿਲੀਮੋਰਾ, ਵਾਪੀ, ਬੋਈਸਰ, ਵਿਰਾਰ, ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ।

ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ

ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, 352 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 156 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - ਲਗਭਗ 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ - ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਵਾਇਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 326 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਈਡਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਨਦੀ ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਟਰੈਕ-ਬੈੱਡ ਵਿਛਾਉਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਰੇਲ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਰਤ-ਬਿਲੀਮੋਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਲਗਭਗ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕ-ਬੈੱਡ ਵਿਛਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਕ, ਯਾਤਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਉਂਜ, ਰੈਸਟਰੂਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਮੈਟਰੋ, ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਰਤ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਰਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਭੀੜ-ਸਰੋਤ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

